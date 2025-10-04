Alors qu’il traverse une période plutôt diffi­cile, Stefanos a voulu rassurer ses fans en insis­tant lour­de­ment sur le fait que main­te­nant tout allait bien avec son père.

« Notre dyna­mique a beau­coup changé. Je suis vrai­ment ravi de la façon dont nous coopé­rons et travaillons ensemble main­te­nant. C’est très rafraî­chis­sant pour un joueur d’avoir cette rela­tion avec son père. C’est exac­te­ment ce que je souhai­tais depuis long­temps, alors je suis heureux. Il s’est adapté à mes besoins, et je me suis adapté aux siens. Nous créons tous deux une dyna­mique dont nous pouvons être fiers ».

Il faudrait juste que main­te­nant cette superbe entente se traduise par des résul­tats digne du talent du Grec. Pour le moment, ce n’est pas vrai­ment le cas.