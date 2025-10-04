Alors qu’il traverse une période plutôt difficile, Stefanos a voulu rassurer ses fans en insistant lourdement sur le fait que maintenant tout allait bien avec son père.
« Notre dynamique a beaucoup changé. Je suis vraiment ravi de la façon dont nous coopérons et travaillons ensemble maintenant. C’est très rafraîchissant pour un joueur d’avoir cette relation avec son père. C’est exactement ce que je souhaitais depuis longtemps, alors je suis heureux. Il s’est adapté à mes besoins, et je me suis adapté aux siens. Nous créons tous deux une dynamique dont nous pouvons être fiers ».
Il faudrait juste que maintenant cette superbe entente se traduise par des résultats digne du talent du Grec. Pour le moment, ce n’est pas vraiment le cas.
Publié le samedi 4 octobre 2025 à 09:13