Le 9 août dernier, Stefanos Tsitsipas doublait Rafael Nadal au clas­se­ment ATP. Une entrée dans le top 3 symbo­lique pour le Grec. En confé­rence de presse à Cincinnati, Tsitsipas n’a pas caché ses ambi­tions sur cet aspect‐là. Il se donne des paliers à atteindre à chaque tournoi pour obtenir un certain nombre de points à la fin de l’année.

« Cela m’a été béné­fique en terme de confiance. Se voir à la troi­sième place devant Nadal est très signi­fi­catif, cela a une grande impor­tance. C’était mon objectif avant le début de la saison et main­te­nant je vais devoir y rester et conti­nuer à marquer des points constam­ment chaque semaine. Je sais qu’il y a un écart avec la deuxième place et aussi un petit écart avec la quatrième place. Il faut penser aux points impor­tants et la plupart sont obtenus dès les demi‐finales. Je vise ça. Les clas­se­ments signi­fient quelque chose d’im­por­tant et reflètent quelque chose. La prochaine étape serait la n°1 et j’es­père y arriver un jour. »