Avant d’affronter Arthur Fils ce soir aux alentours de 17h, si la météo le permet, Stefanos Tsitsipas a fait de nouvelles confidences concernant la relation avec son père, comme le rapportent nos confrères espagnols de Punto de Break.
En effet, le Grec semble aujourd’hui libéré d’un certain poids et surtout de la pression que pouvait lui imposer son père, Apostolos. Selon lui, ce dernier avait parfois tendance à lui transmettre trop d’informations pendant les matchs, sans véritablement lui laisser la possibilité de réfléchir et de prendre ses propres décisions sur le court.
« Cela a été très rafraîchissant. C’est rafraîchissant de ne plus avoir constamment une voix au‐dessus de moi pour me guider et me donner des informations. Au bout d’un certain temps, c’est aussi mentalement épuisant de tomber dans une routine aussi permanente et de se sentir constamment sous pression. Cela ne rend pas les moments passés sur le court particulièrement agréables ou intéressantsAujourd’hui, j’ai le sentiment que mes décisions sont beaucoup plus personnelles, tout comme ma manière de gérer les choses sur le court. Et j’aime ce processus. J’aime pouvoir prendre mes propres décisions et gérer certaines situations à ma manière. J’ai le sentiment que, par le passé, je n’avais même pas l’espace nécessaire pour réfléchir par moi‐même. Il y avait toujours une information à recevoir ou quelque chose que je devais faire et, finalement, je n’utilisais pas suffisamment ma propre tête. Aujourd’hui, je suis dans un processus où j’apprends à avoir davantage confiance en moi‐même qu’en quelqu’un d’autre » a déclaré le Grec.
Publié le lundi 31 août 2026 à 11:57