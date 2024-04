Remporter trois fois le même Masters 1000 est une perfor­mance très rare.

Parmi les joueurs encore en acti­vité, seules les légendes Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray avaient réussi cet exploit (et même plusieurs fois). Stefanos Tsitsipas rejoint ce cercle très fermé grâce à son triplé à Monte‐Carlo (2021, 2022 et désor­mais 2024 avec sa victoire en finale dimanche contre Casper Ruud).

📊 Ils sont en acti­vité et ont remporté au moins 3 fois un même Masters 1000 :

🇷🇸 Novak Djokovic (Paris x7, Miami x6, Rome x6, Indian Wells x5, Canada x4, Shanghai x4, Madrid x3, Cincinnati x3)

🇪🇸 Rafael Nadal (Monte Carlo x11, Rome x10, Canada x5, Madrid x5, Indian Wells x3)

