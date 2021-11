Après avoir évoqué son enfance diffi­cile dans un pays ravagé par la crise écono­mique, Stefanos Tsitsipas s’est égale­ment exprimé sur le poids énorme que repré­sente le big 3 pour sa géné­ra­tion. Selon lui, ces trois légendes du jeu devraient restées dans une caté­gorie à part et ne pas être compa­rées aux joueurs en devenir.

« J’espère que nous pour­rons passer à autre chose. Si nous conti­nuons à faire des compa­rai­sons avec le big 3, nous n’avan­ce­rons pas. Ils ont parcouru un long chemin, Roger, Rafa et même Nole, qui est à Turin, ils ont tous donné au tennis une ère spéciale avec des matchs fous. J’ai ma propre façon d’être sur le court et je ferai ma propre histoire, comme tous mes collègues qui ont une ving­taine d’an­nées. Il serait très injuste que nous conti­nuions à ne réper­to­rier que leurs résul­tats et à les utiliser comme mesure de la réus­site. Vous ne pouvez pas partir de là. »