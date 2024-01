Touché au dos depuis son abandon contre Holger Rune lors du Masters en novembre, Stefanos Tsitsipas a grimacé lors de sa reprise en double mixte à Perth pour la United Cup. Mais après sa victoire en simple contre le Canadien Steven Diez (6−2, 6–3), le 6e mondial a fait une décla­ra­tion très rassu­rante à la télé­vi­sion grecque, rapportée par Tennis Majors.

« J’ai guéri. Les choses se présentent bien pour moi. Il y a quelques semaines, je n’étais pas sûr d’être prêt, mais je suis sûr que je vais dans la bonne direc­tion, ce qui est une bonne chose. Cette partie de l’année signifie beau­coup pour moi, et je veux vrai­ment être en aussi bonne santé que possible. J’ai eu des hauts et des bas. C’est normal pour tout athlète profes­sionnel, mais il est impor­tant de garder un esprit positif et de ne pas se laisser submerger par tout cela. J’ai fait tout ce qu’il fallait, j’ai mis en place la bonne struc­ture pour me remettre en forme et je m’en­gage tous les jours. »