Stefanos Tsitsipas et Ugo Humbert sont de la même année (1998), mais leur carrière n’ont pas connu une trajectoire similaire. Quand le Grec remportait ses premiers trophées et jouait ses premiers duels en Grands Chelems face aux Federer, Nadal et Djokovic, Humbert, lui, progressait dans l’ombre. Cette année 2020 a bien confirmé l’ascension du Messin qui ne cesse d’épater son monde, à commencer par ses adversaires directs. Ce qui en dit long sur son niveau de jeu actuel…

Vainqueur en trois sets et 3h20 de jeu du 6e mondial au deuxième tour du Rolex Paris Masters, Humbert a bluffé le Grec qui en redemanderait presque : « C’est bien pour lui (ndlr : Humbert) parce qu’il a joué un très grand tennis et j’ai hâte de pouvoir l’affronter à nouveau. Il contrôlait son coup droit brillamment. Comme vous l’avez vu, il a réalisé des passing-shots fantastiques pendant le premier jeu du troisième set. Il a créé beaucoup d’opportunités avec son coup droit, il a fait beaucoup de dégâts à mon jeu également. Son service était régulier et même s’il a eu des opportunités avec un deuxième service où moi j’aurais pu être agressif, je n’avais pas le sentiment d’avoir vraiment un plan de jeu dans ma tête ».