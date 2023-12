Récemment inter­viewé par le site The National News où il a dévoilé ses deux grands objec­tifs pour la saison 2024, Stefanos Tsitsipas a estimé par ailleurs que le niveau actuel sur le circuit masculin n’a proba­ble­ment jamais été aussi élevé.

« Nous avons des joueurs de tennis de grande qualité, capables de se pousser les uns les autres vers leurs limites. Je pense que le moment est venu où le tennis est en quelque sorte à son apogée. J’ai de la chance d’ap­par­tenir à cette ère parce que c’est une époque qui se déve­loppe constam­ment et qui atteint de nouveaux sommets. Mon objectif est d’améliorer mes propres qualités et mon propre tennis qui vient avec l’ensemble afin de riva­liser avec ces joueurs, car ce sont les joueurs de tennis les plus en forme, les plus forts et les plus endu­rants que notre sport ait vu depuis longtemps. »