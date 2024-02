Depuis que Stefanos Tsitsipas est sorti du top 10 ATP, cette partie du clas­se­ment est orphe­line de tout joueur possé­dant un revers à une main pour la première fois depuis sa création.

Cet évène­ment a provoqué la réac­tion de nombreux joueurs, avec entre autres l’opi­nion de Richard Gasquet et l’op­ti­misme de Stan Wawrinka, qui rend notam­ment hommage à son compa­triote Roger Federer.

Stefanos Tsitsipas pour­rait cepen­dant retrouver le top 10 dès la semaine prochaine s’il remporte le titre à Los Cabos. Dans des propos rapportés par le média Grec Tennis24, l’ac­tuel 11e mondial a expliqué pour­quoi selon lui le revers à une main est bien plus diver­tis­sant et même plus effi­cace dans certains cas que celui à deux mains.

« C’est un coup plus amusant, j’ai essayé les deux quand j’étais enfant. On peut dire que le revers à deux mains vous donne peut‐être plus de contrôle, mais rien n’est compa­rable avec le revers à une main dans la manière d’ou­vrir les angles et de ressentir la balle. C’est un gros plus et je l’ai ressenti plusieurs fois lorsque j’étais dans une bonne journée. Cela m’a beau­coup aidé sur terre battue et je dois beau­coup à ce coup. Je serai toujours fidèle et repré­sen­terai ce que j’ai choisi. Pour ne pas le perdre, il faut lancer un mouve­ment, une campagne : « Sauvez le revers à une main », et utiliser ces hash­tags sur internet ! », s’est exclamé le Grec.