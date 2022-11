Le tournoi des « maitres » se dérou­lera à Turin du dimanche 13 novembre au 20 novembre.

Après le forfait du numéro un mondial actuel Carlos Alcaraz, le Grec a l’op­por­tu­nité de siéger sur la plus haute marche du podium à la fin de saison.

Pour cela, il existe un seul scénario qui le couron­ne­rait numéro un mondial. L’actuel numéro trois mondial doit remporter le tournoi sans perdre un match, c’est à dire gagner ses trois matchs de poules et les deux matchs de phases finales. Dans le même temps, Rafael Nadal ne devra pas être son adver­saire en finale sinon le Grec échoue­rait près du but.

Récemment, il avait déclarer devenir de plus en plus calcu­la­teur sur les points pour atteindre un jour la place tant convoitée. « Je calcule, bien sûr, j’es­saie d’uti­liser mon esprit pour m’amé­liorer en termes de points, de choses comme la défense et tout ça. » Stefanos Tsitsipas jouera donc gros dans ces ATP Finals, lui qui rêve du « trône » depuis longtemps.

Si Stefanos parvient à devenir N°1 mondial, il serait le deuxième joueur de l’his­toire à être sur le toit du monde sans avoir gagner un tournoi du Grand Chelem, un exploit réalisé aupa­ra­vant par l’im­mense Marcelo Rios.