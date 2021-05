Stefanos Tsitsipas l’a mauvaise. Éliminé par Novak Djokovic en quarts de finale du Masters 1000 de Rome après un match coupé en trois parties et étalé sur deux jours (6–4, 5–7, 5–7), le joueur grec a reconnu en marge de sa confé­rence de presse lyon­naise qu’il avait eu du mal à encaisser ce revers face au numéro 1 mondial.

« Les deux jours suivants ont été diffi­ciles, cette nuit‐là j’ai eu du mal à m’en­dormir. Ce sont des rencontres avec beau­coup d’adré­na­line, le résultat aurait proba­ble­ment été diffé­rent sous la pluie, mais ce n’est pas grave, c’est quelque chose que je ne peux plus changer », a déclaré le 5e joueur mondial qui fait réfé­rence au vendredi soir alors qu’il avait le match en main (il menait un set et un break) avant que l’ATP ne demande aux joueurs de rentrer aux vestiaires contrai­re­ment à la WTA qui a laissé le match entre Ashleigh Barty et Cori Gauff se pour­suivre en même temps et sous la pluie.