Depuis quelques jours, Stefanos Tsitsipas et son paternel, Apostolos, ont fait le choix de commu­ni­quer afin de désa­morcer plusieurs polé­miques nées ces derniers semaines.

Après la sortie de son père sur sa bles­sure au pied, sa rétrac­ta­tion sur le vaccin et le chan­ge­ment de ton sur le jeu de Medvedev, Stefanos continue son opéra­tion commu­ni­ca­tion avec une nouvelle justi­fi­ca­tion concer­nant ses longues pauses toilettes.

Et visi­ble­ment, la commu­ni­ca­tion à outrance n’est pas forcé­ment la meilleure solu­tion après la compa­raison, en forme de boutade, du Grec sur le tennis féminin pour se dédouaner : « Je suis une personne qui aime prendre son temps. La vérité est que j’ai besoin de beau­coup de temps, mais pas autant que les femmes. Quand je viens de gagner le set 6–0 et que je fais une pause toilettes, je ne pense pas que ce soit très bon pour moi. Et j’ai fait ça aussi, donc ce n’est pas vrai­ment malveillant pour mon adver­saire », a déclaré Tsitsipas qui a de plus en plus de mal à se faire comprendre.