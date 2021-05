Au cours d’un questions/réponses avec des fans, Stefanos Tsitsipas a répondu à la ques­tion : quel est ton joueur russe préféré ? Il a mis un peu de temps à se décider avant d’opter pour…Daniil Medvedev. Avec un sourire. Même si la hache de guerre semble enterrée avec le numéro 2 mondial, certains ont pensé qu’il opte­rait plutôt pour Andrey Rublev, Karen Khachanov ou même Aslan Karatsev.

Rappelez‐vous en 2018, à Miami, après une défaite, le Grec avait insulté Daniil de « russe de me… ». Medvedev, fou de rage, criait sur un Tsitsipas qui préfé­rait l’ignorer. Le natif de Moscou lui deman­dait alors de le regarder, avant que l’arbitre fran­çais Renaud Lichtenstein ne le calme. Stefanos en avait profité pour filer en douce et éviter la colère de Daniil. On appre­nait plus tard que Medvedev avait cherché son homo­logue dans les vestiaires sans le trouver…

Alors, ironie ou pas ?