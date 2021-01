Connu pour son caractère calme et réfléchi, Stefanos Tsitsipas s’est récemment lancé dans une diatribe envers les parieurs frustrés qui hantent la vie de certains joueurs après une contre performance en les insultant copieusement sur les réseaux sociaux. Dans une série de tweet dans sa langue natale, le Grec s’en est pris à ceux qui « n’ont pas de vie ».

« Celui qui n’a pas de vie prend soin de la vie des autres. Ce n’est que des ragots pour tenter d’exister. Ils ont tous leur propre trouble. Ils vous ignoreront jusqu’à ce qu’ils aient besoin de vous. Dans la vie, soit vous vous démarquerez et ils parleront de vous, soit vous parlerez de ceux qui se démarquent. C’est simple. Je ne déteste pas et je ne détesterai pas ceux qui parlent de moi. Je suis désolé pour eux seulement parce qu’ils n’ont pas de vie personnelle et qu’ils parlent sur moi. Mais c’est amusant en même temps, je ne vais pas le cacher », a écrit l’actuel 6e mondial qui a décidé de monter au créneau envers ce fléau.