Stefanos Tsitsipas n’a décidément jamais le dernier mot sur X, où le Grec aime régulièrement échanger avec ses fans avec beaucoup d’humour.
Visiblement de très bonne humeur depuis son titre décroché à Gstaad, en Suisse, l’ancien numéro 3 mondial multiplie les publications sur le réseau social.
Après sa victoire au premier tour des qualifications à Montréal, Tsitsipas s’est offert une soirée cinéma pour découvrir le nouveau film Spider‐Man, l’une des sorties les plus attendues du moment.
À la sortie de la séance, le Grec n’a pas résisté à l’envie de plaisanter. Il a publié une photo de Novak Djokovic lors de leur affrontement à Dubaï en 2020, en ironisant sur l’incroyable défense du Serbe, qu’il a comparée avec humour aux acrobaties du célèbre super‐héros.
« J’ai enfin vu le nouveau Spiderman aujourd’hui cela m’a rappelé quand j’ai affronté Novak Djokovic à Dubaï il y a quelques années » a déclaré le Grec.
Publié le mardi 4 août 2026 à 16:51