Stefanos Tsitsipas n’a déci­dé­ment jamais le dernier mot sur X, où le Grec aime régu­liè­re­ment échanger avec ses fans avec beau­coup d’humour.

Visiblement de très bonne humeur depuis son titre décroché à Gstaad, en Suisse, l’an­cien numéro 3 mondial multi­plie les publi­ca­tions sur le réseau social.

Après sa victoire au premier tour des quali­fi­ca­tions à Montréal, Tsitsipas s’est offert une soirée cinéma pour décou­vrir le nouveau film Spider‐Man, l’une des sorties les plus atten­dues du moment.

À la sortie de la séance, le Grec n’a pas résisté à l’envie de plai­santer. Il a publié une photo de Novak Djokovic lors de leur affron­te­ment à Dubaï en 2020, en ironi­sant sur l’in­croyable défense du Serbe, qu’il a comparée avec humour aux acro­ba­ties du célèbre super‐héros.

Finally saw the new Spider‐Man movie.



I remember they shot a heavy VFX scene while I was facing @DjokerNole in Dubai a few years ago. pic.twitter.com/ge5PaejMQW — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 3, 2026

« J’ai enfin vu le nouveau Spiderman aujourd’hui cela m’a rappelé quand j’ai affronté Novak Djokovic à Dubaï il y a quelques années » a déclaré le Grec.