On le sait Novak Djokovic envi­sage de démé­nager et la Grèce semble être la desti­na­tion qu’il va privi­lé­gier. Une situa­tion qui rend très heureux Tsitispas.

« Il m’a dit qu’il me contac­te­rait s’il avait besoin de quoi que ce soit. C’est un homme vrai­ment bien, j’ai une belle amitié avec lui. Je le respecte autant en tant qu’ath­lète qu’en tant que personne. J’aimerais le voir vivre en Grèce à l’avenir, j’ai­me­rais passer du temps avec lui Je pense que c’est l’un des gars les plus cool du Tour et ce que j’aime chez lui, c’est son ouver­ture d’es­prit et son sens de l’écoute, car rares sont ceux qui savent écouter. La plupart des gens veulent juste parler ! Et c’est ce qui le rend si spécial »