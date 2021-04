Qualifié pour le dernier carré de Monte‐Carlo après l’abandon de son adver­saire espa­gnol Alejandro Davidovich‐Fokina en quarts de finale (7–5, puis retrait), Stefanos Tsitsipas n’a pas eu besoin de puiser trop profond dans ses ressources. En confé­rence de presse d’après match, le joueur grec a notam­ment été ques­tionné sur la défaite surprise de Novak Djokovic face à Daniel Evans ce mercredi. Plutôt loquace, il est même revenu sur le titre du Serbe à l’Open d’Australie avec une pointe d’ironie à propos de la fameuse bles­sure aux abdo­mi­naux qui a fait tant parler…

« Je pense que chaque adver­saire mérite d’être là où il est s’il est perfor­mant et qu’il joue bien. Il y a des joueurs classés qui ont l’avan­tage, comme, de sauter le premier tour. Si quel­qu’un joue bien, il joue bien et il mérite d’être là où il est. Djokovic, vous avez dit qu’il était blessé, n’est‐ce pas ? C’est ce qu’il a dit ? Je ne sais pas si c’était le cas. C’était un peu surpre­nant. Non seule­ment pour moi, mais tout le monde a été surpris. Evans a pratiqué du bon tennis. Il a fait tout son possible pour le faire sortir de sa zone de confort. Pour en revenir à cela, Djokovic a joué avec une bles­sure l’Open d’Australie plus tôt cette année, et il semblait aller bien. En fait, mieux que bien, pour être honnête. Il est parti de Melbourne avec un titre. Cela était égale­ment très surpre­nant à voir compte tenu du fait qu’il préten­dait être blessé, qu’il préten­dait avoir une bles­sure grave. Je ne me souviens même pas où exac­te­ment, quelque part dans les jambes, ou dans les abdo­mi­naux, où que ce soit… C’était une belle perfor­mance pour lui de revenir de là et de remporter le titre. »