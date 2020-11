Jo-Wilfried Tsonga continue son entraînement de pré-saison après des mois de remise en forme. On rappelle que le Manceau souffre d’une blessure récurrente au bassin et personne ne sait, même pas lui-même, s’il pourra à nouveau être compétitif pendant plusieurs semaines. Quoiqu’il en soit, il semble prendre du plaisir à l’entraînement et c’est déjà un grand pas.