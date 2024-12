Jo‐Wilfried Tsonga, papa de deux garçons et retraité depuis 2022, a expliqué lors de sa discus­sion avec Gaël Monfils avoir changé de menta­lité après la nais­sance de son premier enfant, en 2017.

« Quand j’ai eu mon premier enfant, en 2017, c’était fini. Je n’ai pas joué de l’année en 2018 et en 2019, j’ai fait ma dernière année mais j’étais redes­cendu 400e. Et j’ai juste joué six mois en 2022 pour terminer ma carrière. Je me suis malheu­reu­se­ment rendu compte un peu tard que le tennis, ce n’était pas tout. Pour arriver à ce niveau‐là, le tennis devient tout dans ta vie. Tu le mets en prio­rité numéro une. Quand j’ai eu un enfant, j’ai switché. Mon enfant est devenu ma prio­rité numéro un, devant le tennis. Parce que c’est le sang. Et je voulais pour mes enfants qu’ils aient une éduca­tion un peu comme que j’ai eue, avec des parents présents. »