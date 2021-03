Toute la planète tennis a vibré comme un seul homme ce mercredi pour le retour à la compé­ti­tion de Roger Federer. Y compris parmi les joueurs, qu’ils aient été sur le point d’en­trer eux‐mêmes sur le court ou non. Comme Jo‐Wilfried Tsonga qui, juste avant de défendre ses chances face à Ugo Humbert à l’Open 13 Provence (défaite 3–6, 4–6), a pris le temps d’ob­server les deux premières heures de la partie du Maestro. Pour ensuite s’en­flammer à l’an­nonce du résultat final, en confé­rence de presse.

« Incroyable. C’est beau. Je sais ce que c’est, quand on est out un bon moment… Franchement c’est magni­fique. C’est Federer aussi. Ça joue bien au tennis. Je trouve ça super. Au‐delà de la perfor­mance, ça donne espoir à beau­coup de gens, parce que je suis sur qu’il y a beau­coup de gens qui nous regarde, qui sont des joueurs de tennis ou pas, qui peuvent avoir d’autres patho­lo­gies, ou plein d’autres choses qui sont diffi­ciles… Je pense qu’à travers la perfor­mance de Roger, on donne de l’es­poir aux gens et ça, c’est chouette. »