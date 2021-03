Jo‐Wilfried Tsonga est revenu sur son retour à la compé­ti­tion chez nos confrères du Parisien. Interrogé par Eric Bruna qui connait bien le tennis et le joueur, Jo se livre et visi­ble­ment quoi que l’on dise on est proche d’une retraite, sûre­ment à Roland‐Garros.

Sur sa moti­va­tion pour ce come‐back alors que physi­que­ment il ne se sent pas à 100%, Jo a été très clair : « Un chal­lenge personnel. Ma moti­va­tion, c’est d’être au clair avec moi, me prouver qu’en­core une fois je suis capable de faire des choses, me faire plaisir. Je ne joue pas pour un pays, ma famille ou pour un problème d’ego. Je vais rejouer au tennis comme un gamin, avec le sourire » explique le Manceau qui a un petit rêve pour clore cette page de sa vie : « Revenir au meilleur niveau possible. Mon rêve serait de jouer à Roland‐Garros, de pouvoir de nouveau prendre du plaisir sur une grosse ambiance. Arrêter sur un énorme match, ce serait excep­tionnel. En atten­dant, je gère la douleur au quoti­dien. J’ai commencé ma carrière comme ça, je vais la finir comme ça. Mais je veux bien la finir malgré tout »