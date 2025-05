Retraité des courts depuis 2022, Jo‐Wilfried Tsonga est revenu au micro de Kswiss sur la diffi­culté finan­cière, qui touche chaque joueur de tennis, même au plus haut niveau. Un problème qui n’at­teint aucun autre sport selon l’an­cien joueur Tricolore, la diffé­rence rési­dant dans le fait de perdre, ou plutôt de ne pas gagner d’argent.

Tellement inté­res­sant ce passage de Jo Tsonga 🇫🇷



Trop bien qu’il parle de cette diffi­culté là. Difficulté qui est encore plus grande pour les mecs hors du Top 100 car encore moins de revenu. Tu joues pour gagner mais surtout pour survivre. Quasi impos­sible de te déta­cher du… pic.twitter.com/i6LTLDM4IV — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 22, 2025

« Tu commences la saison t’es 80ème, tu finis la saison t’es 150ème, t’as vite fait d’avoir perdu 100, 150 000 euros. C’est pas drôle… Moi je dis toujours au tennis, c’est pas comme dans les autres sports. Quand tu perds au tennis, tu perds. Quand tu joues les autres sports, quand tu perds, c’est pas que tu perds, c’est que tu ne gagnes pas. Mais tu perds rien. Au tennis, tu payes tout. Donc quand tu vas jouer, demain tu vas à Wimbledon, tu vas avec une équipe de 5 personnes, tu payes l’hôtel pour tout le monde, tu payes les voyages de tout le monde, tu payes la nour­ri­ture de tout le monde. Tu payes, tu payes, tu payes les salaires de tout le monde, toute la semaine. Tu payes… Et que tu perds au premier tour, c’est pas que t’as pas gagné, c’est que t’as perdu de l’argent. Là t’as perdu de l’argent. C’est pas que t’as fait zéro, non, t’as perdu de l’argent. Demain t’es joueur de foot, t’es employé de ton club, vous avez perdu. Tu vas être payé non ? Demain t’es joueur de basket en NBA, tu peux même pas descendre, t’as perdu, t’es payé non ? Moi, je connais des gars, ils sont top 100, c’est des sacrés spor­tifs, là en ce moment toutes les semaines ils perdent. Et ils sont là (à serrer les dents), ‘faut que je revienne, parce que si je reviens pas, je vais conti­nuer de perdre !’ »