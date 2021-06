Hier, Jo s’est donc lâché dans les colonnes de l’Equipe, il avait beau­coup de choses à dire. Le Tricolore on l’a souligne veut aider les géné­ra­tions qui vont prendre la relève. Avant d’ex­poser ses idées, il avait donc fait un petit bilan de son ressenti, de ce qui avait pu lui manquer pendant sa carrière. Sans donner des noms, les personnes concer­nées auront compris qu’ils sont respon­sables : « Ce qui nous a manqué, à nous quatre, c’était des joueurs des géné­ra­tions précé­dentes, qui auraient peut‐être pu nous prendre un peu plus sous leurs ailes, être un peu plus proches de nous. C’est peut‐être aussi notre respon­sa­bi­lité de ne pas avoir ouvert assez les portes. Mais bon, notre géné­ra­tion a quand même été assez dorée et on a fait les choses fina­le­ment assez bien. Aujourd’hui, c’est une nouvelle ère, une nouvelle géné­ra­tion, avec des jeunes joueurs complè­te­ment diffé­rents. J’entends souvent dire : « Oui, les jeunes, il faudrait, limite les punir, leur dire ci, ça. » Je ne suis pas du tout dans ce truc‐là, mais bien plus dans la bien­veillance. Les accom­pa­gner, essayer de leur faire comprendre ce qu’ils font, pour qu’ils puissent d’eux‐mêmes être capables de déve­lopper leurs propres qualités »