Dans une inter­view accordée à l’AFP, Jo‐Wilfried Tsonga a une nouvelle fois pris la défense des joueurs de tennis fran­çais, et surtout si on lit entre les lignes du groupe des 4 mous­que­taires dont il fait partie avec Gasquet, Simon et Monfils. A la ques­tion « les joueurs fran­çais savent‐ils se faire suffi­sam­ment mal pour gagner ? », le Manceau a répondu avec fermeté en compa­rant son exemple personnel avec celui de Rafael Nadal.

« Moi, j’ai fait une médaille d’argent aux Jeux avec le doigt cassé (en double en 2012 à Londres, ndlr)… Ce n’est pas ça le fond du problème. On dit toujours que les joueurs fran­çais sont gâtés pourris. Moi, je ne suis pas un gâté pourri ! Je viens de la campagne, mon papa est un immigré, mes parents ont toujours vécu à crédit. J’ai eu une éduca­tion non pas stricte et rigide, mais droite. Et aujourd’hui, qui est prédes­tiné ? Un petit gars tout seul, parti de chez lui, mais qui a été 5e mondial, qui a fait une finale en Grand Chelem, qui est aujourd’hui un inves­tis­seur ? Rafa, son oncle était un grand joueur du Barça, son père est un entre­pre­neur renommé, ils habitent un endroit où il y a la mer juste en bas de sa chambre, il a un terrain de tennis dans son jardin, et on ne dit pas qu’il est gâté ? Mais nous, on vient toujours nous briser, nous dire qu’on n’est pas bons, qu’on n’a pas de mental… », a pesté Jo, qui va défier Felix Auger‐Aliassime jeudi en huitièmes de finale à Marseille.