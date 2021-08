Il y a deux jours, Gaël Monfils obte­nait la 500e victoire de sa carrière. Il a rejoint Richard Gasquet au dessus de cette fameuse barre, qui en compte 560. Gilles Simon n’est plus très loin avec 494 matchs remportés. Vainqueur de 465 parties, Jo‐Wilfried Tsonga s’est pavané devant le bilan des 4 mous­que­taires dont il fait partie.

« L’accomplissement est grand pour nous. Je peux le dire main­te­nant, car au cours de ma carrière, ce n’était jamais assez ce que nous avons fait. Mais aujourd’hui, nous savons que nous avons joué avec les trois meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. C’est quelque chose dont nous pouvons être fiers car nous avons joué pendant cette géné­ra­tion et nous avons beau­coup gagné. Nous avons tous gagné près de 500 matchs et c’est tout simple­ment incroyable. En France, on a toujours été traités comme les gars qui perdent à cause de ces trois gars qui ont tout gagné. Aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté que c’est une bonne perfor­mance que nous avons réalisée », s’est réjoui Jo dans des propos accordés à l’ATP.