Interrogé par le journal L’Équipe sur le retour à la compé­ti­tion plus que compliqué de Rafael Nadal (blessé à Brisbane et forfait à l’Open d’Australie, Doha et Indian Wells), Jo‐Wilfried Tsonga a estimé que l’Espagnol voulait avant tout prendre sa retraite l’es­prit tran­quille malgré une absence totale de rythme depuis plus d’un an.

« Lui n’a plus rien à prouver. Ça, c’est terminé. Il a juste envie de se rassurer, se dire OK, c’est bon, je peux partir. Il cherche une vali­da­tion pour pouvoir partir. En vrai, ce n’est que l’ombre de lui‐même depuis main­te­nant pas mal de mois. Je pense qu’il veut juste se prouver à lui‐même, se dire main­te­nant, je suis tran­quille pour partir, je suis apaisé. »