ATP

Tsonga est impa­tient concer­nant Djokovic : « S’il y a un centi­mètre d’ouverture, il frappe. On sent qu’à chaque entrée sur le court, il repousse encore les limites. Ce sera passion­nant de le suivre cette année »

Jean Muller
Par Jean Muller

Dernièrement en Suisse, Tsonga avait parti­cipé à une petite exhi­bi­tion et le maga­zine Blick avait inter­rogé le Tricolore au sujet de la suite de la carrière de Novak Djokovic un joueur que Jo connait bien. Il l’a affronté 26 fois pour 6 victoires.

« Quand on l’entend aujourd’hui parler de Carlos et de Jannik en les plaçant à un autre niveau, on a parfois l’impression qu’il a déjà lâché prise. Mais je pense qu’il est toujours prêt. Il continue à jouer un très bon tennis. Et s’il y a un centi­mètre d’ouverture, il frappe. On sent qu’à chaque entrée sur le court, il repousse encore les limites. Ce sera passion­nant de le suivre cette année »

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 18:18

