L’Equipe a sorti un numéro presque collector avec plus de 12 pages consa­crées au Suisse. Ce numéro mérite bien que l’on se préci­pite au kiosque notam­ment pour enca­drer la une qui va être mythique et qui est très réussie.

Bien sûr, quelques témoi­gnages perti­nents sont proposés et notam­ment celui de Jo‐Wilfried Tsonga : « L’empreinte de Federer, c’est la classe dans tous les sens du terme. Avoir la classe, ce n’est pas être une star, c’est être quel­qu’un de simple, qui s’in­té­resse aux autres et qui a une élégance dans tous les comportements. »

Pour Jo, pas de débat du GOAT, tout est clair : « Il a tiré notre sport vers le haut, quoi qu’il arrive c’est The Goat. Je veux dire que tous les trois sont The Goat, mais lui c’est le « Padre du Game ». Il a emporté les autres dans son sillage. Rafa et Djoko, s’ils sont si forts, c’est grâce à lui. »