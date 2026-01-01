Dernièrement, en Suisse, Jo‐Wilfried Tsonga a parti­cipé à une petite exhi­bi­tion et le maga­zine Blick n’a pas manqué d’interroger le Tricolore au sujet de la suite de la carrière de Novak Djokovic. Un joueur que Jo connait bien puisqu’il l’a affronté 26 fois pour 6 victoires.

« Quand on l’entend aujourd’hui parler de Carlos et de Jannik en les plaçant à un autre niveau, on a parfois l’impression qu’il a déjà lâché prise. Mais je pense qu’il est toujours prêt. Il continue à jouer un très bon tennis. Et s’il y a un centi­mètre d’ouverture, il frappe. On sent qu’à chaque entrée sur le court, il repousse encore les limites. Ce sera passion­nant de le suivre cette année. »