Retraité depuis plus de six mois et sa défaite au 1er tour de Roland‐Garros contre Casper Ruud le 24 mai dernier, Jo‐Wilfried Tsonga a donné des nouvelles à Eurosport.

« Je continue de m’en­traîner, j’ai changé mon revers, main­te­nant je fais des revers à une main. Il faut que je perfec­tionne encore ma tech­nique mais ça commence à être pas mal. Je me mets des petits objec­tifs person­nels. Je passe du temps avec les jeunes dans mon académie, sur le terrain. J’essaye de partager et de trans­mettre mon expé­rience, ce que j’ai vécu tout au long de ces années sur le circuit. Sinon, je profite vrai­ment de mon temps pour faire des choses que je n’ai pas pu faire quand j’étais joueur. »