De retour à la compé­ti­tion la semaine dernière à l’Open Sud de France de Montpellier (défaite face à Korda au 1er tour) après plus d’un an d’ab­sence, Jo‐Wilfried Tsonga s’est longue­ment confié à nos confrères du Parisien. Et notam­ment sur les diffi­cultés écono­miques actuel­le­ment traver­sées par la majo­rité des joueurs et des tour­nois, loin du faste d’il y a encore quelques années.

« Avec la situa­tion sani­taire actuelle, le tennis que j’ai connu n’existe plus. C’est une autre ambiance, pas de public, pas vrai­ment envie de lever les bras quand tu entres sur le terrain, des tests tous les trois ou quatre jours, pas de resto pour se vider la tête. C’est compliqué. Il y en a même qui jouent à perte. Je fais partie des plus âgés et on a vécu une période faste du tennis. Certains joueurs aguerris te disent : je vais prendre l’avion, je vais perdre de l’argent, j’aurai toujours mes points, je ne vais même pas kiffer, je n’ai aucune moti­va­tion. Ils sont à bout et c’est la réalité. »