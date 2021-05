À 36 ans, Jo‐Wilfried se rapproche de son probable jubilé à Roland‐Garros. Il est d’abord à Lyon pour se préparer. Il affronte l’Américain Tommy Paul au 1er tour mardi. Le Français a confié à Émilie Loit se sentir plutôt bien.

« Cela se passe plutôt pas mal. Il y a des hauts et des bas. Je gère les problèmes physiques du mieux possible. Honnêtement je me sens prêt pour jouer l’Open Parc Auvergne Rhône Alpes de Lyon et Roland‐Garros. Je suis content. J’espère m’éclater sur les courts ».

Jo a même fait une sorte de petit bilan de sa carrière, plus qu’honorable…

« La plus belle chose qu’il me reste à faire c’est de profiter. Cela a été excep­tionnel pendant des années. Quand on est joueur, souvent on bougonne sur le terrain. On râle sur des détails mais c’est souvent quand cela s’arrête qu’on se rend compte que c’était génial. J’ai main­te­nant le recul néces­saire pour me dire que ce que j’ai fait c’est bien. Alors qu’avant j’aurais dit qu’il faut faire beau­coup mieux », a constaté Jo‐Wilfried Tsonga pour la FFT.