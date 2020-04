Comme depuis le début du confinement, Charlotte Gabas de beIN SPORTS organise des entretiens en chat vidéo. Son dernier invité se nomme Jo-Wilfried Tsonga. Si le Manceau se confie sur son confinement, il remet les choses dans leur contexte en déclarant qu’il « a conscience de faire partie des gens privilégiés ».

Le Tricolore est ensuite interrogé sur ses projets en dehors du tennis mais aussi sur sa retraite, lui qui a fêté ses 35 ans le 17 avril. « Avant le confinement j’étais blessé et j’étais dans une situation compliquée, a rappelé l’ancien cinquième mondiale. Je prends du temps pour travailler et me remettre en forme pour reprendre du mieux possible quand ça sera possible. La retraite ? Je l’imagine très bien, j’en ai beaucoup discuté avec d’autres sportifs, dont Tony Parker récemment. Je suis préparé à ça, comme j’ai pris le temps ces dernières années de m’intéresser à d’autres choses, avoir d’autres projets, je n’ai pas peur du moment où ça va s’arrêter. La seule chose que j’ai en tête, c’est de me m’arrêter dans de bonnes conditions, de façon honorable et c’est ce qui me motive. Je m’entraîne dur tous les jours. »

Enfin, le Tricolore conclut sur la manière dont il aimerait dire stop : « J’aimerais terminer dans un endroit qui me tient à coeur avec la possibilité de jouer à fond et à 100 % de ce que je suis capable de faire sur le terrain. Ce serait le but ultime. Est-ce que ça arrivera ? Je vais tout mettre en oeuvre pour y parvenir. »