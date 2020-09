Jo-Wilfried Tsonga, toujours blessé au niveau du bassin, a déclaré forfait pour Roland-Garros ce mercredi. Il a l’objectif de revenir sur les courts à la mi-novembre. il a donne ce matin un bel entretien au journal l’Equipe pour faire un point global de la situation.



« Ça me paraît viable. Je me suis lancé là-dedans parce qu’à un moment donné, on ne peut pas toujours réfléchir dans le vide. Pour mon moral, c’est important d’avoir des objectifs, se fixer des points dans le calendrier. Là, ça va beaucoup mieux. Tous les jours, j’ai l’impression de pouvoir faire de nouvelles choses ».

Jo ne veut pas penser à la retraite. « Si jamais je venais à ne pas pouvoir jouer en novembre, je repousserai le moment où je peux revenir sur les courts. Je ne veux pas prendre de décision hâtive, je n’ai pas envie d’annoncer cinquante fois la fin de ma carrière ! Le jour où je dirai « j’arrête », c’est que j’en aurai eu assez et que je sentirai le besoin d’arrêter. »