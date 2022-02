Après sa défaite face à Félix, Jo a précisé son probable programme pour les deux semaines qui viennent. Il a d’ailleurs « insisté » sur l’idée que cela était un peu nouveau pour lui par rapport à sa carrière.

« À priori je vais aller à Pau. À Turin, je vais m’ins­crire mais tu ne sais jamais comment ça va se passer. Et on va voir dans quel état je vais finir car mine de rien j’en­chaine les semaines. Faire un ou deux matches par tournoi, c’est un rythme que je ne connais pas bien, c’est pas spécia­le­ment mon truc. Je redé­couvre. J’ai l’im­pres­sion d’être en Futures quand j’ai commencé à jouer. Donc le programme c’est Pau, Turin où je suis inscrit pour l’ins­tant et ensuite Miami. »