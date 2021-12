Jo‐Wilfried Tsonga a terminé son « road show » des médias. Après le Figaro, Orange, Sports.fr, il a répondu aux ques­tions de Tout le Sport.

Lors de ce mini‐entretien, on apprend que Jo est toujours motivé à l’idée de revenir en 2022 : « Je veux simple­ment jouer. Plusieurs fois je me suis demandé si je devais conti­nuer, si ma moti­va­tion exis­tait encore et je dois dire qu’elle est intacte. Au final, ce qui me pousse, c’est la passion ».

On apprend aussi que Jo espère être présent à Roland‐Garros pour la « danse des pouces ».

Bien sûr, il a aussi évoqué la fin de sa carrière : « Je n’ai pas peur. Je sais quand je vais m’ar­rêter mais j’ai envie de garde cela pour moi »

Ces décla­ra­tions se heurtent toute­fois à une réalité spor­tive, celle de son clas­se­ment. Classement qui est la consé­quence d’une absence des courts liée à sa grosse bles­sure au dos mais aussi à celle au mollet contractée cet été alors qu’il s’était préparé pour aller à l’US Open.

258ème au clas­se­ment ATP, Jo ne pourra avoir accès aux tour­nois du circuit qu’avec des invi­ta­tions dans un premier temps. Il faudra aussi avoir des résul­tats pour faire une remontée spectaculaire.

Sur la première partie de l’année, il peut donc espérer parti­ciper à l’Open d’Australie, mais aussi à Marseille et Montpellier où il a fait le spec­tacle quand il était en forme.

C’est déjà un beau programme pour le début d’une « remontada ».