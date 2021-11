Alors qu’on pouvait penser que la carrière de Jo‐Wilfried Tsonga touchait à sa fin après une année 2021 tron­quée par les bles­sures, le Manceau n’en a toujours pas fini avec le tennis profes­sionnel. Interrogé par Orange Sport en marge du programme « Team BNP Paribas Jeunes Talents », Jo a confirmé qu’il avait demandé une invi­ta­tion pour l’Open d’Australie et qu’il bossait d’arrache‐pied pour la saison prochaine. Une excel­lente nouvelle.

« Ma fin de carrière, je l’ai imaginée cent fois, mais bon, ça a commencé à 19 ans, donc (rires)… Non, mon objectif, c’est vrai­ment de revenir sur 2022. Je me suis blessé juste avant l’US Open alors que je n’avais plus mal au dos depuis le milieu de l’été et que je pensais que j’allais pouvoir jouer l’US Open. Je me suis rendu compte qu’il fallait que je me prépare bien mieux physi­que­ment pour pouvoir revenir à ce niveau‐là, donc du coup, je n’ai pas joué la fin de saison, j’ai pris le temps pour moi. Mais là, je travaille dur pour pouvoir revenir au plus haut niveau et je compte reprendre au mois de janvier. »