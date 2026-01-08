AccueilATPTsonga, le passage le plus dur qui divise les fans concernant Mouratoglou...
ATP

Tsonga, le passage le plus dur qui divise les fans concer­nant Mouratoglou : « Tu n’auras jamais ressenti dans ta chair la plus profonde ce qu’est d’être un joueur de tennis »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

193

Jo a frappé fort même si son message est un peu long. On sent d’ailleurs que le joueur trico­lore a été touché dans sa chair. Si au début, il est assez calme, plus il s’ex­prime, plus il monte dans les tours pour finir par vouloir faire mal.

« Tu resteras juste le coach,  »the » coach (le surnom de Mouratoglou), le commen­ta­teur, l’or­ga­ni­sa­teur d’évé­ne­ments, le mécène et je te féli­cite pour ça mais toi, tu n’auras jamais ressenti dans ta chair la plus profonde ce qu’est d’être un joueur de tennis, de rentrer dans l’arène. Tu ne sais pas ce que c’est. Toi, tu es entraî­neur, tu n’es pas le mieux placé pour me reprendre et me donner des leçons sur le haut niveau »

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 19:22

Article précédent
Elina Svitolina s’éclate en Nouvelle Zélande : « Compte tenu du vent, j’ai juste essayé de renvoyer une balle de plus par‐dessus le filet (rires) »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.