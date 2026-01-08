Jo a frappé fort même si son message est un peu long. On sent d’ailleurs que le joueur trico­lore a été touché dans sa chair. Si au début, il est assez calme, plus il s’ex­prime, plus il monte dans les tours pour finir par vouloir faire mal.

« Tu resteras juste le coach, »the » coach (le surnom de Mouratoglou), le commen­ta­teur, l’or­ga­ni­sa­teur d’évé­ne­ments, le mécène et je te féli­cite pour ça mais toi, tu n’auras jamais ressenti dans ta chair la plus profonde ce qu’est d’être un joueur de tennis, de rentrer dans l’arène. Tu ne sais pas ce que c’est. Toi, tu es entraî­neur, tu n’es pas le mieux placé pour me reprendre et me donner des leçons sur le haut niveau »