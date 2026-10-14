Alors que le média Univers Tennis demandait il y a un an à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette déclaration en glissant un tacle à son compatriote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajoutant même en commentaire : « le prime de Jo a duré seulement une saison. »
Un an plus tard, Jo‐Wilfried Tsonga semble ne pas avoir oublié cette pique. Alexander Zverev assuré de devenir numéro 1 mondial d’ici a fin de saison, le Français a choisi de rappeler son bilan positif face à l’Allemand (2 victoires pour 1 défaite) pour adresser un message.
« Un numéro un de plus au tableau des victoires ! Moya, Safin, Hewitt, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Zverev, le 8e sur plusieurs générations pour ceux qui racontent des histoires comme quoi j’aurais joué seulement une année. »
Une image issue de la « story » Instagram de Jo.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 19:45