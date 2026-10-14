Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a un an à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Un an plus tard, Jo‐Wilfried Tsonga semble ne pas avoir oublié cette pique. Alexander Zverev assuré de devenir numéro 1 mondial d’ici a fin de saison, le Français a choisi de rappeler son bilan positif face à l’Allemand (2 victoires pour 1 défaite) pour adresser un message.

« Un numéro un de plus au tableau des victoires ! Moya, Safin, Hewitt, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Zverev, le 8e sur plusieurs géné­ra­tions pour ceux qui racontent des histoires comme quoi j’au­rais joué seule­ment une année. »

Screenshot

Une image issue de la « story » Instagram de Jo.