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Tsonga ne lâche pas Mouratoglou : « Pour ceux qui racontent des histoires comme quoi j’au­rais joué seule­ment une année, Zverev est le 8e numéro un mondial au tableau de mes victoires »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a un an à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Un an plus tard, Jo‐Wilfried Tsonga semble ne pas avoir oublié cette pique. Alexander Zverev assuré de devenir numéro 1 mondial d’ici a fin de saison, le Français a choisi de rappeler son bilan positif face à l’Allemand (2 victoires pour 1 défaite) pour adresser un message. 

« Un numéro un de plus au tableau des victoires ! Moya, Safin, Hewitt, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Zverev, le 8e sur plusieurs géné­ra­tions pour ceux qui racontent des histoires comme quoi j’au­rais joué seule­ment une année. »

Screenshot

Une image issue de la « story » Instagram de Jo. 

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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