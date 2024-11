Alors que la plupart des hommages rendus à Rafael Nadal sont assez clas­siques avec des propos certes forts mais tradi­tion­nels pour la retraite d’une légende du tennis et du sport, Jo‐Wilfried Tsonga a décidé de se démarquer.

En effet, l’an­cien joueur fran­çais, qui a long­temps côtoyé Rafa sur le circuit, a publié sur son compter Twitter une vidéo du nouvel an 2012 à Abu Dhabi dans laquelle on le voit chanter aux côtés de l’Espagnol et de Gaël Monfils sur une musique de Coldplay.

« Le tennis c’était bien, mais le reste c’était mieux », a commenté un Jo visi­ble­ment nostal­gique de tous les moments passés en dehors du court aux côtés de celui qui est unani­me­ment célébré pour ses qualités humaines.