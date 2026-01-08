« Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », a récemment affirmé Patrick Mouratoglou, en réaction à une sortie de Tsonga qui comparait le niveau des adversaires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avec ceux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic à l’époque du Big 3.
Dans une story Instagram, Jo‐Wilfried Tsonga a répondu de manière cinglante à son compatriote, en clarifiant également sa déclaration initiale.
« Je crois que tu as raison sur un point, où je suis entièrement d’accord avec toi, c’est que ça n’enlève aucun mérite à Alcaraz et Sinner de dominer autant. Et évidemment, c’est quelque chose que je n’ai pas dit encore une fois. Mais je crois que j’ai le droit de me poser la question à un moment donné, à savoir que j’aurais aimé, je dis bien j’aurais aimé, voir Sinner et Alcaraz dans le même Grand Chelem que Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Del Potro et plein d’autres joueurs d’époques précédentes aussi. »
Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 08:01