Tsonga, qui n’a pas seule­ment dézingué Mouratoglou : « Je crois que tu as raison sur un point, où je suis entiè­re­ment d’ac­cord avec toi, c’est que ça n’en­lève aucun mérite à Alcaraz et Sinner de dominer autant »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

23

« Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », a récem­ment affirmé Patrick Mouratoglou, en réac­tion à une sortie de Tsonga qui compa­rait le niveau des adver­saires de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner avec ceux de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic à l’époque du Big 3.

Dans une story Instagram, Jo‐Wilfried Tsonga a répondu de manière cinglante à son compa­triote, en clari­fiant égale­ment sa décla­ra­tion initiale. 

« Je crois que tu as raison sur un point, où je suis entiè­re­ment d’ac­cord avec toi, c’est que ça n’en­lève aucun mérite à Alcaraz et Sinner de dominer autant. Et évidem­ment, c’est quelque chose que je n’ai pas dit encore une fois. Mais je crois que j’ai le droit de me poser la ques­tion à un moment donné, à savoir que j’au­rais aimé, je dis bien j’au­rais aimé, voir Sinner et Alcaraz dans le même Grand Chelem que Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Del Potro et plein d’autres joueurs d’époques précé­dentes aussi. »

Publié le jeudi 8 janvier 2026 à 08:01

