Hier, Jo‐Wilfried qui a fait des examens a confirmé que sa bles­sure au bras droit allait l’éloi­gner des courts de 2 à 6 semaines. On ne peut pas dire que ce soit une très bonne nouvelle d’au­tant que l’on est certain que Jo rêvait d’ar­river à Roland‐Garros pour faire un grand coup en grande forme, quelque part pour faire son « jubilé » devant son public et ses fans.

Si l’on rajoute la réédu­ca­tion néces­saire et les matchs qu’il faudra produire pour arriver à Roland avec de la confiance cela fait beau­coup d’au­tant que la terre battue est très exigeante physiquement.

On peut donc se poser la ques­tion de savoir si Jo s’ali­gnera dans ces condi­tions au grand rendez‐vous de l’ocre mi‐mai, on l’es­père vive­ment car il y a toujours fait de belles « perfs » surtout quand on l’at­ten­dait pas.