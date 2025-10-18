Lors d’une inter­view accordée à Univers Tennis, Jo‐Wilfried Tsonga a été inter­rogé sur le paral­lèle souvent établi entre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et le Big 3. Pour le Français, il est diffi­cile de comparer les niveaux notam­ment en raison d’une adver­sité diffé­rente selon les époques.

« Alcaraz est un joueur complet. Est‐ce qu’il est plus fort que Federer, Nadal et Djokovic ? Mentalement, physi­que­ment, on ne sait pas trop. Ce que j’au­rais aimé voir, c’est Alcaraz gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au troi­sième tour, Murray en huitièmes, Djokovic en quarts, Federer en demies et Nadal en finale (rires). Parce qu’au­jourd’hui, il domine de la tête et des épaules. Et pour le moment, ils sont deux avec Sinner. Il a un rival quoi… »