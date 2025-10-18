Lors d’une interview accordée à Univers Tennis, Jo‐Wilfried Tsonga a été interrogé sur le parallèle souvent établi entre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et le Big 3. Pour le Français, il est difficile de comparer les niveaux notamment en raison d’une adversité différente selon les époques.
« Alcaraz est un joueur complet. Est‐ce qu’il est plus fort que Federer, Nadal et Djokovic ? Mentalement, physiquement, on ne sait pas trop. Ce que j’aurais aimé voir, c’est Alcaraz gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au troisième tour, Murray en huitièmes, Djokovic en quarts, Federer en demies et Nadal en finale (rires). Parce qu’aujourd’hui, il domine de la tête et des épaules. Et pour le moment, ils sont deux avec Sinner. Il a un rival quoi… »
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 12:43