AccueilATPTsonga : "Si Alcaraz est plus fort que Federer, Nadal et Djokovic...
ATP

Tsonga : « Si Alcaraz est plus fort que Federer, Nadal et Djokovic ? On ne sait pas trop mais j’au­rais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

378

Lors d’une inter­view accordée à Univers Tennis, Jo‐Wilfried Tsonga a été inter­rogé sur le paral­lèle souvent établi entre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et le Big 3. Pour le Français, il est diffi­cile de comparer les niveaux notam­ment en raison d’une adver­sité diffé­rente selon les époques.

« Alcaraz est un joueur complet. Est‐ce qu’il est plus fort que Federer, Nadal et Djokovic ? Mentalement, physi­que­ment, on ne sait pas trop. Ce que j’au­rais aimé voir, c’est Alcaraz gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au troi­sième tour, Murray en huitièmes, Djokovic en quarts, Federer en demies et Nadal en finale (rires). Parce qu’au­jourd’hui, il domine de la tête et des épaules. Et pour le moment, ils sont deux avec Sinner. Il a un rival quoi… » 

Publié le samedi 18 octobre 2025 à 12:43

Article précédent
Alcaraz sur la possi­bi­lité d’égaler Federer, Nadal ou Djokovic : « Si on se projette dans 10 ans, c’est vrai que c’est probable »
Article suivant
Kyrgios en remet une couche sur Sinner : « Je suivais l’af­faire depuis chez moi et je me disais : ‘Merde, j’au­rais peut‐être dû faire la même chose !’ »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.