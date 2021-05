S’il ne parvient toujours pas à retrouver du rythme sur les courts depuis ce début de saison après une année 2020 quasi­ment blanche, Jo‐Wilfried Tsonga reste plus que jamais un obser­va­teur attentif et avisé du circuit. Interrogé sur la nouvelle pres­ta­tion de Rafael Nadal à Rome où il a remporté un 10e titre, le Manceau estime qu’il ne lui manque plus qu’un nouveau titre du Grand Chelem pour dépasser défi­ni­ti­ve­ment Roger Federer dans la course au G.O.A.T (Greatest Of All Time).

« S’il y a bien un favori pour Roland‐Garros, c’est Rafael Nadal. Les deux, que ce soit Novak (Djokovic) et Rafael, ont quand même remis l’église au milieu du village à Rome et ont montré qu’il y avait encore un peu de marge et qu’ils étaient encore les favoris pour les tour­nois du Grand Chelem. En consi­dé­rant que Nadal a cinq ans de moins que Federer, ce qu’il fait est excep­tionnel. Actuellement, on ne peut pas remettre en ques­tion que ce soit Federer qui en a gagné le plus. Mais si Nadal venait à le dépasser en nombre de Grand Chelem, il n’y aurait défi­ni­ti­ve­ment plus de débat sur le plus grand joueur de tous les temps. »