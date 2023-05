A l’occasion de la visite du chan­tier de son impres­sion­nant All In Country Club, dont l’inauguration devrait avoir lieu en juillet, Jo‐Wilfried Tsonga nous a donné son favori pour Roland‐Garros mais aussi son avis sur la nouvelle géné­ra­tion de joueurs fran­çais composé notam­ment de Luca Van Assche (86e), Arthur Fils (124e) ou encore Giovanni Mpetshi Perricard.

« Ils me font douce­ment penser à nous. J’espère qu’ils seront meilleurs. Je leur souhaite de bien vivre sur le circuit parce que je pense que c’est le plus impor­tant pour eux person­nel­le­ment. Après, pour le grand public, c’est qu’ils gagnent. Quoi qu’il en soit, ils ont une géné­ra­tion magni­fique. Je pense qu’ils ont tout ce qu’il faut pour se faire ‘monter’ les uns les autres. Les derniers ne seront pas forcé­ment les derniers à la fin. Et je peux en témoi­gner car par rapport à tous mes autres collègues, je suis arrivé beau­coup plus tard, notam­ment à cause d’un problème au dos. J’ai percé un peu plus tard mais ce n’est pas pour autant qu’à la fin, je n’ai pas eu la meilleure carrière. J’ai eu la chance et j’ai profité de cet engoue­ment avec les gars. On en a profité tous les quatre pour se chal­lenger, progresser et obtenir quand même de grandes victoires. Dans cette nouvelle géné­ra­tion, c’est ce que je vois. Et aujourd’hui, ils vont béné­fi­cier de toute l’ex­pé­rience acquise par les gens à travers nous. Ils vont pouvoir éviter éven­tuel­le­ment les pièges dans lesquels on est tombé et prendre ce qu’on a fait de bien. »