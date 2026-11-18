Jo‐Wilfried Tsonga s’est confié pendant plus d’1h30 sur le podcast, The Elevate House, sur Youtube.
Longuement interrogé sur la domination implacable de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le Français a logiquement reconnu qu’il était tombé au coeur d’une génération exceptionnelle.
À ce propos, le Manceau en a profité pour placer une petite phrase loin d’être anodine sur les nombreux problèmes physiques dont a souffert Nadal au cours de sa carrière. On pense forcément au syndrome de Muller‐Weiss, une maladie osseuse rare et dégénérative diagnostiquée au tout début de la carrière de l’Espagnol, ce qui ne l’a pas empêché de remporter 14 Roland‐Garros.
« Je suis vraiment tombé dans une génération anormale, extraordinaire, avec des magiciens, avec des gars qui ont pratiquement joué 20 ans sans se blesser. Allez, Rafa, il avait mal mais bon il jouait quand même… ok. Pour moi, la blessure où tu peux jouer, ce n’est pas vraiment une blessure. Mais pendant 20 ans, les gars ont tout gagné. Je crois qu’il faut vraiment que les gens se rendent compte. »
Publié le mercredi 18 novembre 2026 à 19:06