Jo‐Wilfried Tsonga s’est confié pendant plus d’1h30 sur le podcast, The Elevate House, sur Youtube.

Longuement inter­rogé sur la domi­na­tion impla­cable de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le Français a logi­que­ment reconnu qu’il était tombé au coeur d’une géné­ra­tion exceptionnelle.

À ce propos, le Manceau en a profité pour placer une petite phrase loin d’être anodine sur les nombreux problèmes physiques dont a souf­fert Nadal au cours de sa carrière. On pense forcé­ment au syndrome de Muller‐Weiss, une maladie osseuse rare et dégé­né­ra­tive diag­nos­ti­quée au tout début de la carrière de l’Espagnol, ce qui ne l’a pas empêché de remporter 14 Roland‐Garros.

« Je suis vrai­ment tombé dans une géné­ra­tion anor­male, extra­or­di­naire, avec des magi­ciens, avec des gars qui ont prati­que­ment joué 20 ans sans se blesser. Allez, Rafa, il avait mal mais bon il jouait quand même… ok. Pour moi, la bles­sure où tu peux jouer, ce n’est pas vrai­ment une bles­sure. Mais pendant 20 ans, les gars ont tout gagné. Je crois qu’il faut vrai­ment que les gens se rendent compte. »