Jo‐Wilfried Tsonga, jeune retraité est toujours très présent dans le paysage du tennis fran­çais, a été inter­rogé samedi au micro de nos confrères Tennis Actu durant son inter­ven­tion dans un club pour une réunion du programme Jeunes Talents de la BNP.

L’ancien numéro 1 fran­çais a donc été ques­tionné sur la relève du tennis trico­lore, un sujet qui revient beau­coup ces derniers temps avec les départs à la retraite de deux des quatre « mousquetaires ».

Jo ne blâme pas le système fédéral et explique qu’il s’agit de la volonté de chacun de se donner au maximum pour atteindre de grandes perfor­mances. « C’est toujours compliqué de parler de relève. Personne n’en sait rien. Je ne suis pas dans une meilleure posi­tion qu’un autre pour l’af­firmer. Je pense qu’il y a un vivier de joueurs entre la 200e et la 500e. Il y a des joueurs du Top 100 jeunes. Il faut conti­nuer à travailler et ça appar­tient à chacun de faire quelque chose. Il ne faut pas forcé­ment attendre d’un système, d’un entraî­neur, d’un conseil… C’est le choix de chaque joueur qui aide à la perfor­mance. On a beau­coup de chance en France parce que la FFT a un système super, on ratisse très large. On ne passe pas à côté des talents bruts. On a un système de forma­tion, grâce à Roland‐Garros, qui est énorme. Techniquement on a des joueurs rela­ti­ve­ment forts. Après le haut‐niveau, c’est plus que ça. »