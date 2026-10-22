Co‐directeur du ALL IN GROUP et ambassadeur du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, dont la première a lieu cette semaine à la LDLC Arena de Lyon‐Décines, Jo‐Wilfried Tsonga a été interrogé par L’Equipe.
Retraité des courts depuis 2022, le finaliste de l’Open d’Australie 2008 a notamment été interrogé sur le manque de performances des joueurs français en Grand Chelem.
« Déjà, je crois qu’un champion ça ne s’invente pas, il faut donner le temps au temps. Un champion, ça se fait sur le temps long, on le voit avec l’Italie. Ils ont changé leur façon de faire il y a 15 ou 20 ans et ils en récoltent les résultats aujourd’hui. Le but pour le tennis français, c’est d’initier des choses, d’arriver aussi à avoir une certaine régularité dans les choix qu’on va faire. Aujourd’hui, on est doté quand même de pas mal de joueurs qui sont susceptibles de pouvoir être des bons joueurs. On a la matière première, après il faut aller vers le produit fini, et ça, ça ne prend pas deux minutes », a répondu Jo, qui a aussi également réaffirmé qu’il serait « ravi » de devenir capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 13:09