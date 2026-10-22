Co‐directeur du ALL IN GROUP et ambas­sa­deur du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, dont la première a lieu cette semaine à la LDLC Arena de Lyon‐Décines, Jo‐Wilfried Tsonga a été inter­rogé par L’Equipe.

Retraité des courts depuis 2022, le fina­liste de l’Open d’Australie 2008 a notam­ment été inter­rogé sur le manque de perfor­mances des joueurs fran­çais en Grand Chelem.

« Déjà, je crois qu’un cham­pion ça ne s’in­vente pas, il faut donner le temps au temps. Un cham­pion, ça se fait sur le temps long, on le voit avec l’Italie. Ils ont changé leur façon de faire il y a 15 ou 20 ans et ils en récoltent les résul­tats aujourd’hui. Le but pour le tennis fran­çais, c’est d’ini­tier des choses, d’ar­river aussi à avoir une certaine régu­la­rité dans les choix qu’on va faire. Aujourd’hui, on est doté quand même de pas mal de joueurs qui sont suscep­tibles de pouvoir être des bons joueurs. On a la matière première, après il faut aller vers le produit fini, et ça, ça ne prend pas deux minutes », a répondu Jo, qui a aussi égale­ment réaf­firmé qu’il serait « ravi » de devenir capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.





