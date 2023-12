Invité du dernier épisode du podcast « Génération Do It Yourself », Jo‐Wilfried Tsonga a répondu à la ques­tion suivante en prenant l’exemple de Rafael Nadal : « comment bien vivre la pres­sion de la compétition ? »

« Nadal dit : ‘si on m’avait enlevé mes petits moments avec mes potes ou mes petites bières, je ne pour­rais pas jouer au tennis en fait’. En réalité, il est presque pro au golf. En France, si un gars passe son temps à jouer au golf alors qu’il est censé gagner des tour­nois, qu’est‐ce qu’on va dire ? On va dire qu’il n’est pas sérieux, qu’il ne se concentre pas sur son objectif. Lui, non. Il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, il a gagné quinze fois (quatorze en réalité, ndlr) Roland‐Garros et il est pro au golf. Ça veut dire qu’il y a passé des heures et des heures. Et personne n’a dit qu’il allait se fati­guer sur le terrain ou que ce n’était pas bien de jouer au golf pour le mouve­ment. Quand tu as du déta­che­ment et que tu sors de tout ça, c’est super. Il faut se dire : ‘je fais mon métier, j’es­saie de bien le faire, j’es­saie d’aller prendre tout ce qu’il y a autour et d’ap­pré­cier le moment. »