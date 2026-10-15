Alors que son tout nouveau tournoi, le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, débu­tera dans quelques jours à la LDLC Arena de Lyon‐Décines, Jo‐Wilfried Tsonga s’est rappelé du bon vieux temps via une double publi­ca­tion sur son compte Instagram.

Après avoir évoqué ses perfor­mances flat­teuses face aux numéro 1 mondiaux durant sa carrière, tout en envoyant une nouvelle pique à Patrick Mouratoglou, l’an­cien 5e joueur mondial a égale­ment partagé une statis­tique concer­nant son bilan face aux Big 4, à savoir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.

Classé 4e de ce clas­se­ment avec 18 victoires, juste derrière Stan Wawrinka (22), Juan Martin Del Potro (20) et Tomas Berdych (19), le Manceau semblait presque surpris.

« Parfois, j’ou­blie que j’ai joué à ce niveau. Heureusement que certains sont là pour me rappeler… », a écrit Jo, un brin nostal­gique, en story.