Alors que son tout nouveau tournoi, le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, débutera dans quelques jours à la LDLC Arena de Lyon‐Décines, Jo‐Wilfried Tsonga s’est rappelé du bon vieux temps via une double publication sur son compte Instagram.
Après avoir évoqué ses performances flatteuses face aux numéro 1 mondiaux durant sa carrière, tout en envoyant une nouvelle pique à Patrick Mouratoglou, l’ancien 5e joueur mondial a également partagé une statistique concernant son bilan face aux Big 4, à savoir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray.
Classé 4e de ce classement avec 18 victoires, juste derrière Stan Wawrinka (22), Juan Martin Del Potro (20) et Tomas Berdych (19), le Manceau semblait presque surpris.
« Parfois, j’oublie que j’ai joué à ce niveau. Heureusement que certains sont là pour me rappeler… », a écrit Jo, un brin nostalgique, en story.
Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 18:58