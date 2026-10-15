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Tsonga, sur son bilan contre Federer, Nadal, Djokovic et Murray : « Parfois, j’ou­blie que j’ai joué à ce niveau »

Par
Thomas S
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Alors que son tout nouveau tournoi, le Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, débu­tera dans quelques jours à la LDLC Arena de Lyon‐Décines, Jo‐Wilfried Tsonga s’est rappelé du bon vieux temps via une double publi­ca­tion sur son compte Instagram.

Après avoir évoqué ses perfor­mances flat­teuses face aux numéro 1 mondiaux durant sa carrière, tout en envoyant une nouvelle pique à Patrick Mouratoglou, l’an­cien 5e joueur mondial a égale­ment partagé une statis­tique concer­nant son bilan face aux Big 4, à savoir Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. 

Classé 4e de ce clas­se­ment avec 18 victoires, juste derrière Stan Wawrinka (22), Juan Martin Del Potro (20) et Tomas Berdych (19), le Manceau semblait presque surpris. 

« Parfois, j’ou­blie que j’ai joué à ce niveau. Heureusement que certains sont là pour me rappeler… », a écrit Jo, un brin nostal­gique, en story. 

Publié le jeudi 15 octobre 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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